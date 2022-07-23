В Башкирии COVID-19 заразилось более 26 тысяч медиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии заразилось коронавирусом более 26 тысяч медиков. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Как следует предоставленных ведомством данных, за первое полугодие 2022 года ковидом заболели 7590 работников региональных медицинских учреждений.

– В 2021 году этот показатель составлял 10 047 медработников, в 2020-ом – 8469, – поведал Минздрав.

Напомним, всего на территории Башкирии было зарегистрировано более 291 тысяч случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии жертвами инфекции стали свыше 5,7 тысяч человек.