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Происшествия23 июля 2022 10:51

В Башкирии обнаружили тело утонувшего 64-летнего мужчины

В реке Белой в Башкирии утонул напарник водителя туристической группы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В реке Белой рядом с деревней Кутаново в Бурзянском района Башкирии утонул 64-летний мужчина

В реке Белой рядом с деревней Кутаново в Бурзянском района Башкирии утонул 64-летний мужчина

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сегодня, 23 июля, в реке Белой рядом с деревней Кутаново в Бурзянском районе Башкирии утонул 64-летний мужчина. Как передали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, погибший был напарником водителя туристической группы, которую ранее привезли на сплав.

– Самостоятельные поиски [тела] в течение часа результатов не дали, – передали в аварийном ведомстве. – Спустя некоторое время тело было обнаружено и извлечено из воды очевидцами.

В Госкомитете республики по ЧС уточнили, что утонувший купался на необорудованном месте.