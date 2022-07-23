В Башкирии обнаружили тело утонувшего 64-летнего мужчины

В реке Белой рядом с деревней Кутаново в Бурзянском района Башкирии утонул 64-летний мужчина Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сегодня, 23 июля, в реке Белой рядом с деревней Кутаново в Бурзянском районе Башкирии утонул 64-летний мужчина. Как передали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, погибший был напарником водителя туристической группы, которую ранее привезли на сплав.

– Самостоятельные поиски [тела] в течение часа результатов не дали, – передали в аварийном ведомстве. – Спустя некоторое время тело было обнаружено и извлечено из воды очевидцами.

В Госкомитете республики по ЧС уточнили, что утонувший купался на необорудованном месте.