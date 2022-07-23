В минувшие выходные в Башкирии двух женщин госпитализировали с укусами гадюк, активизировавшихся на фоне жаркой погоды Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В минувшие выходные в Башкирии двух женщин госпитализировали с укусами гадюк, активизировавшихся на фоне жаркой погоды. Об этом 23 июля сообщило издание «Сибайский рабочий».

Пострадавшие стали жертвами гадюк в Хайбуллинском и Зилаирском районах. Женщин доставили в центральную городскую больницу Сибая. Сейчас они проходят курс лечения. По словам заместителя главного врача медучреждения Милены Бочаровой, вред здоровью, причиненный пациенткам, оценивается как средней степени тяжести.

Ранее «КП-Уфа» писала, что жительница башкирской столицы после поездки в Крым обнаружила в машине гадюку.