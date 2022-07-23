МЧС объявило о чрезвычайном классе пожароопасности в одном из районов Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии объявлен пятый, чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 23 июля, в Хайбуллинском районе Башкирии объявлен пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Об этом предупредило региональное МЧС.

В экстренном ведомстве жителей попросили не бросать в лесу горящие спички, окурки и тлеющие тряпки, не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке и рядом с дачными постройками, не оставлять в лесу пропитанные горючим веществом материалы и не выжигать сухую траву.

Согласно данным МЧС, с начала 2022 года в Башкирии возникло 43 очага лесных пожаров.