Новый госпиталь ветеранов войн в Уфе построят на территории санатория «Зеленая роща»

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Новый госпиталь ветеранов войн в Уфе разместят на территории санатория «Зеленая роща». Об этом стало известно 22 июля во время рабочего совещания по подготовке к празднованию 450-летия башкирской столицы в 2024 году.

– Такое месторасположение в городе по соседству с санаторием будет очень удобным для наших ветеранов и навещающих их родственников, – отметил глава Башкирии Радий Хабиров во время заседания.

Нынешний госпиталь располагается в здании 1 862 года постройки, который является объектом культурного наследия. Здание располагается по улице Тукаева и его физический износ превышает 90%. В корпусах нового госпиталя планируется разместить 550 коек, а поликлиника будет рассчитана на 300 посещений в смену.