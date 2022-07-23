Улицу Пугачева в Уфе закроют на двухлетнюю реконструкцию 26 июля

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе участок улицы Пугачева между пересечениями с Геофизиков и Бородинской закроется на двухлетнюю реконструкцию во вторник, 26 июля. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Для объезда закрытого участка была построена новая 3-километровая дорога. Она проходит по улицам Бородинской, Испытателей, Геофизиков. Ее протестировал руководитель региона. Он отметил, что там хороший асфальт, есть автобусные остановки, разметка, светофоры и освещение.

Напомним, в рамках реконструкции проезжая часть на улице Пугачева будет расширена до четырех полос. На ней построят ливневую канализацию, очистные сооружения, переустроят инженерные коммуникации и модернизируют наружное освещение.