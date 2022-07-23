Хабиров совершил обряд жертвоприношения для башкирских батальонов

Глава Башкирии Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения для благополучия батальонов имени Шаймуратова и Доставалова

Глава Башкирии Радий Хабиров совершил обряд жертвоприношения для благополучия добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, которые будут участвовать в спецоперации на Украине. Он дал такой обет на мусульманском празднике Курбан-байрам. Об этом сообщило издание «Республика Башкортостан».

Мясо руководитель региона направил военнослужащим подразделений. 22 июля для батальона Доставалова был организован праздничный обед с пловом от имени главы Башкирии. Второе жертвенное животное скоро должны получить и бойцы батальона Шаймуратова.

Напомним, проводы добровольческих батальонов имени Доставалова и Шаймуратова прошли в первой половине июле.