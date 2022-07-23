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Общество23 июля 2022 5:05

В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления наркотиками скончались 74 человека

Антилидером по случаям передозировки запрещенными веществами стала Уфа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления наркотическими веществами скончались 74 человека

В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления наркотическими веществами скончались 74 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления наркотическими веществами скончались 74 человека. Об этом 21 июля сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего за полгода в республике зарегистрировано 144 отравлений наркотиками – почти в два раза больше, чем в прошлогодний период (75). Антилидерами по числу случаев передозировки запрещенными веществами в регионе стали Уфа (113 отравлений), Стерлитамак (шести), а также Нефтекамск, Туймазы, Иглинский и Уфимский районы (по три).

Ранее «КП-Уфа» писала, что от отравления алкоголем за первую половину 2022 года в Башкирии умерло 70 человек.