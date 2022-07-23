Концентрация этилбензола в воздухе Уфы превысила норму в 2,5 раза

В Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как уточнили в ведомстве, 20 июля в 13:00 содержание этилбензола в воздухе оказалось выше нормы в 2,5 раза. Аномалию обнаружил пункт наблюдения на проспекте Октября, 141 – там находится Институт нефтехимии и катализа РАН.

Напомним, последний раз избыточную концентрацию этилбензола – на уровне 3,5 ПДК – в Уфе фиксировали 29 мая.

Этилбензол – бесцветная жидкость с запахом бензина. При вдыхании его паров человек может чувствовать сонливость, усталость и головную боль.