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Общество23 июля 2022 15:17

Концентрация этилбензола в воздухе Уфы превысила норму в 2,5 раза

Аномалию зарегистрировал пункт наблюдения на проспекте Октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола

В Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как уточнили в ведомстве, 20 июля в 13:00 содержание этилбензола в воздухе оказалось выше нормы в 2,5 раза. Аномалию обнаружил пункт наблюдения на проспекте Октября, 141 – там находится Институт нефтехимии и катализа РАН.

Напомним, последний раз избыточную концентрацию этилбензола – на уровне 3,5 ПДК – в Уфе фиксировали 29 мая.

Этилбензол – бесцветная жидкость с запахом бензина. При вдыхании его паров человек может чувствовать сонливость, усталость и головную боль.