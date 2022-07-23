фото: vk.com // Кугарчинский район Республики Башкортостан

Марата Искужина утвердили в должности главы Кугарчинского района Башкирии. Такое решение 22 июля принял местный Совет. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

– Конкурсная комиссия приняла решение о представлении к назначению на должность двух кандидатов. По итогам открытого голосования депутаты Совета единогласно приняли решение о назначении на должность главы администрации Искужина Марата Салимовича, – передали в администрации.

Напомним, Искужин руководил Кугарчинским районом в статусе исполняющего обязанности с 29 июня. До него – с начала 2022 года – муниципалитет возглавлял Азамат Сайфуллин. Он сменил на этой должности Гайсу Янбаева, который ушел в отставку после того как суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был замешан в хищении 26 млн рублей у государственного предприятия «Тавакан».