На БСТ покажут финал пятого юбилейного конкурса «Ҡош юлы. Балалар»

Финал пятого юбилейного сезона Республиканского телевизионного конкурса башкирской бардовской песни детей и подростков «Ҡош юлы. Балалар» состоялся в малом зале Государственного концертного зала «Башкортостан».

- Пять лет назад телеканал «Тамыр» идею руководителя молодежного движения «Ҡош Юлы» Тимура Юсупова воплотил в крепкий телевизионный проект, - говорит директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - И 11 финалистов пятого юбилейного сезона показали очень высокий уровень. Я благодарна подросткам за настоящее творчество , спасибо их родителям за поддержку. Между детьми и наставниками протянут Ҡош Юлы - Млечный путь, который поможет юным творцам.

В течение сезона с детьми работали наставники - снискавшие признание среди молодежи творцы: Альбина Шамсетдинова, Ренат Абдулов, Ильмира Имамова, Фанзиль Атауллин, Ришат Сулейманов. Все они участники и победители молодежного конкурса бардовской песни «Ҡош Юлы» разных лет. На телеканалах БСТ, «Тамыр» и радио «ЮлдашПлюс+» шли еженедельные программы с конкурсных туров. Дети с помощью наставникоа готовили свою финальную программу.

- В этом году впервые все финалисты исполняли свои авторские песни, - говорит режиссер проекта Ляйсан Мазитова. - Это то, к чему мы стремились все эти пять лет. И сегодня мы можем назвать наших птенцов «Ҡош Юлы. Балалар» настоящими бардами.

Детей поздравили председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, заместитель директора ГУП ТРК «Башкортостан» РБ по радиовещанию Танзиля Ульмасбаева, руководитель музыкального телеканала «Ҡурай» Рита Уметбаева. Гости отметили важность проекта в сохранении и развитии башкирского языка и культуры, поддержке творчества детей и подростков.

Гран-при конкурса заслужила Неркес Хамитова с Учалинского района. Она получила в подарок гитару от известного музыканта Рустема Мигранова. 1 места достались Согдиане Атабаевой с Илишевского района и Ралифу Бикташеву с Зианчуринского района.

Финальный концерт пятого сезона современного животрепещущего телепроекта, близкого подросткам по духу, зрители могут увидеть на канале БСТ 23 июля в 19.00.