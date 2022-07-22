Башкирия получит 90 млн рублей на модернизацию кинозалов в восьми селах и одном городе

фото: Минкульт РБ

Башкирия получит 90 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию кинозалов в девяти населенных пунктах, где проживают не более 500 тыс. человек. Рейтинг учреждений для финансирования утверждал Фонд кино. Об этом 22 июля сообщил Минкульт республики.

По 9 млн рублей получат Чишминский районный дом, два Центра культуры и досуга в Межгорье, Аургазинская районная киновидеосеть в селе Толбазы, станция юных техников в селе Аскарово, дома культуры в селах Учалы, Большеустьикинском, Инзер, а также межпоселенческие культурно-досуговые центры в селах Краснохолмский и Калтасы.

В Минкульте добавили, что с 2015 года в республике было открыто 47 кинозалов на базе 40 учреждений на общую сумму в 234 млн рублей. Сейчас в Башкирии современных кинозалов нет в девяти районах: Архангельском, Аскинском, Белокатайском, Ермекеевском, Зианчуринском, Мишкинском, Миякинском, Нуримановском и Салаватском.

Напомним, в конце июня бизнес-омбудсмен Башкирии призвал местное правительство финансово помочь кинотеатрам, которые терпят убытки на фоне отмены мировых премьер.