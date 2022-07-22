За последние 24 часа коронавирус в Башкирии подтвердился у 55 жителей

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 763 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 763 человека. Об этом 22 июля сообщило местное министерство здравоохранения.

Подтвердили COVID-19 тем временем еще у 55 жителей республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 291,4 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 285,3 тыс. человек, 76 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.