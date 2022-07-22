В Башкирии водитель Lada Priora вылетел в кювет и погиб

фото: ГИБДД РБ

В Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: водитель легковушки вылетел в кювет и погиб. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в четвертом часу дня 22 июля. На 117 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки 35-летний местный житель за рулем Lada Priora не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювете. От полученных травм водитель скончался до приезда медиков.

фото: ГИБДД РБ

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Напомним, минувшей ночью пассажир легковушки погиб после столкновения с выбежавшим на трассу лосем.