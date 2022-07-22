Житель Уфы упал на дно колодца и пробыл там больше двух дней

фото: УГЗ

На Вересковом переулке в поселке Жилино под Уфой местный житель упал на дно колодца и пробыл там больше двух дней. Оттуда его утром 22 июля вытащили спасатели. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Мужчину, застрявшего в колодце глубиной в четыре метра, обнаружили очевидцы. Они обратились в службу спасения.

– По прибытии один из спасателей спустился вниз к пострадавшему, осмотрел его, закрепил трос и страховку. Мужчину подняли на поверхность при помощи треноги и альпинистского снаряжения, – рассказали в УГЗ.

фото: УГЗ

По предварительной информации, злополучный колодец находится рядом с участком 56-летнего пострадавшего. Во время сбора малины он наступил на прикрывавшую пропасть фанеру и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.