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Общество22 июля 2022 11:59

В центре башкирской столицы на месяц перекроют участок одной из улиц

В Уфе с 23 июля по 29 августа поквартально будут перекрывать улицу Чернышевского
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 23 июля по 29 августа поквартально будут перекрывать проезд по улице Чернышевского на участке между пересечениями с Пархоменко и Худайбердина. Это связано с ремонтом дороги передали в городской администрации.

– Городские службы приносят уфимцам и гостям столицы извинения за возможные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут, – передали в мэрии.

Напомним, с понедельника, 25 июля, в Уфе на два года будет закрыт участок улицы Пугачева. Для его объезда была построена новая дорога.