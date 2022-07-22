Младенческая смертность с начала 2022 года в Башкирии снизилась на 19,7%

В Башкирии уровень младенческой смертности за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился на 19,7%

В Башкирии уровень младенческой смертности за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился на 19,7% – до 4,9 промилле. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин со ссылкой на данные республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС).

Общая смертность снизилась на 9,9% (до 12,6 промилле). За полгода в республике зарегистрировали сокращение умерших от болезней системы кровообращения (на 6,2%) и новообразований (на 1,5%). В то же время показатель рождаемости упал на 4,1% (до 8,7 промилле). С начала текущего года в Башкирии на свет появились более 17,3 тыс. детей.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за январь-май 2022 года в Башкирии скончались более 21,7 тыс. человек.