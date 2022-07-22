В Уфе женщина на Suzuki CX4 задним ходом врезалась в два авто и вход в отдел полиции

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 51-летняя женщина, сдавая назад за рулем легковушки, врезалась в два припаркованных автомобиля и заехала на крыльцо участкового отдела полиции. Инцидент произошел около 11:30 22 июля у дома №47 по улице 50-летия СССР. Об этом сообщила городская ГИБДД.

фото: ГИБДД Уфы

– Женщина, управляя автомашиной Suzuki CX 4, при движении задним ходом […] совершила столкновение с припаркованными автомобилями Renault Sandero и Kia Soul. После чего ее автомашина совершила наезд на здание, – передали в дорожной полиции.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.