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Происшествия22 июля 2022 9:38

В Уфе женщина на Suzuki CX4 задним ходом врезалась в два авто и вход в отдел полиции

Она получила травмы и была доставлена в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 51-летняя женщина, сдавая назад за рулем легковушки, врезалась в два припаркованных автомобиля и заехала на крыльцо участкового отдела полиции. Инцидент произошел около 11:30 22 июля у дома №47 по улице 50-летия СССР. Об этом сообщила городская ГИБДД.

фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

– Женщина, управляя автомашиной Suzuki CX 4, при движении задним ходом […] совершила столкновение с припаркованными автомобилями Renault Sandero и Kia Soul. После чего ее автомашина совершила наезд на здание, – передали в дорожной полиции.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.