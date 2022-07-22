ТСК «Гагаринский» в Уфе реконструируют за 700 млн рублей

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Торгово-сервисный комплекс «Гагаринский» в Уфе реконструируют за 700 млн рублей. Проект обновления рынка на заседании инвестиционного часа у мэра Ратмира Мавлиева представил директор «Уральской строительной компании» Евгений Глущенко. Об этом 21 июля сообщили в городской администрации.

– Предполагается полная реконструкция действующего рынка и строительство торгового объекта нового качества, отвечающего потребностям разных категорий жителей и соответствующего архитектуре города, – передали в мэрии.

Сити-менеджер поддержал проект реконструкции ТСК и поручил чиновникам оказать инвестору содействие.