В ГИБДД Башкирии объявили о начале еще одного рейда

ГИБДД Башкирии объявила о начале профилактического рейда, в ходе которого инспекторы будут искать пьяных водителей.

Прошедшую неделю в Башкирии можно назвать по-настоящему «черной» - только за четыре дня в авариях погибли 14 человек. Зачастую ДТП происходят по вине нетрезвых водителей, поэтому в преддверье выходных в автоинспекции сообщили о начале профилактического рейда.

Известно, что во время действия этого мероприятия инспекторы будут уделять особое внимание на состояние автомобилистов. В ходе беседы сотрудник ДПС без особого труда сможет почувствовать, пьяный водитель или нет. В случае подозрительной ситуации автомобилисту предложат пройти медицинское освидетельствование на месте.

Ранее мы сообщали о том, что в республике начались другое профилактическое мероприятие ГИБДД. Автоинспекторы следят за выездом автомобилей на встречную полосу в запрещенных для этого местах.