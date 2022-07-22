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Происшествия22 июля 2022 6:58

МЧС Башкирии прогнозирует четвертый класс пожароопасности в лесах девяти районов и Уфе

С начала 2022 года в республике возникло 43 очага лесных пожаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
МЧС Башкирии прогнозирует на сегодня, 22 июля, самый высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах десяти муниципалитетов республики

МЧС Башкирии прогнозирует на сегодня, 22 июля, самый высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах десяти муниципалитетов республики

МЧС Башкирии прогнозирует на сегодня, 22 июля, высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах десяти муниципалитетов республики. Речь идет об Уфе, Архангельском, Аскинском, Бирском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском и Хайбуллинском районах. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

– Призываем жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности, не бросать в траву, на природе горящие спички и окурки. 80% лесных пожаров происходит по вине человека, – обратились в МЧС.

По официальной статистике, с начала 2022 года в Башкирии возникло 43 очага лесных пожаров.