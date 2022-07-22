Кассация обязала «БашРТС» сделать перерасчет платы за отопление

Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязал теплоснабжающую компанию «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление некоторым жителям Уфы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязал теплоснабжающую компанию «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление некоторым жителям Уфы. Об этом 22 июля сообщила региональная прокуратура.

Иск против «БашРТС» подавало сама прокуратура. Основанием для этого стали многочисленные жалобы граждан на высокие счета за отопления в декабре 2020 года. Проверка надзорного ведомства установила, что «БашРТС» «грубо нарушила условия договоров теплоснабжения, повлекшие предоставление жильцам многоквартирных домов некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление».

Суд Орджоникидзевского района Уфы и Верховный суд Башкирии согласились с доводами прокуратуры и обязали ресурсников сделать перерасчет платы за отопление в сторону уменьшения. «БашРТС» пыталась оспорить это решение в кассации, однако та оставила решение предыдущих инстанций в силе.