В Башкирии автобус с 27 пассажирами столкнулся с Lada Kalina

фото: ГИБДД РБ
Сегодня, 22 июля, в Салаватском районе Башкирии автобус с 27 пассажирами в салоне столкнулся с легковушкой. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
фото: ГИБДД РБ
Авария случилась в шестом часу утра. На 38 километре трассы Кропачево-Мясягутово-Ачит ударились встречные Lada Kalina и автобус Setra. В ДТП пострадал 36-летний житель Давлекановского района, сидевший за рулем легковушки. Его госпитализировали.
– Автобус двигался по маршруту Перьм-Идрисово Салаватского района. Пострадавших из числа пассажиров автобуса нет, – передали в дорожной полиции.
Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства аварии.
Как уточнили в прокуратуре, среди 27 пассажиров автобуса было семеро детей. По данным надзорного ведомства, водитель легковушки шел на обгон и задел автобус по касательной.