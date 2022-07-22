В Башкирии в автоаварии с диким животным погиб 66-летний мужчина

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой пассажир легковушки погиб после ДТП с лосем. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась незадолго до полуночи 21 июля. На 30 километре трассы Уфа-Оренбург 29-летний житель Оренбургской области за рулем Datsun on-DO совершил наезд на лося, который перепрыгнул дорожное ограждения и выбежал на проезжую часть.

От полученных травм скончался 66-летний пассажир иномарки. Животное так же погибло. Водителя доставили в больницу. Он дал инспекторам ГИБДД объяснение по поводу случившегося.

– В 11 часов вечера выехал из Уфы. На остановке Школьной подобрал людей. Через 30-40 минут выскочило животное, – рассказал мужчина.

По факту ДТП начато разбирательство.