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Происшествия22 июля 2022 5:55

В Башкирии в автоаварии с диким животным погиб 66-летний мужчина

Под Уфой пассажир Datsun on-DO погиб при ДТП с выскочившим на дорогу лосем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой пассажир легковушки погиб после ДТП с лосем. Об этом сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась незадолго до полуночи 21 июля. На 30 километре трассы Уфа-Оренбург 29-летний житель Оренбургской области за рулем Datsun on-DO совершил наезд на лося, который перепрыгнул дорожное ограждения и выбежал на проезжую часть.

От полученных травм скончался 66-летний пассажир иномарки. Животное так же погибло. Водителя доставили в больницу. Он дал инспекторам ГИБДД объяснение по поводу случившегося.

– В 11 часов вечера выехал из Уфы. На остановке Школьной подобрал людей. Через 30-40 минут выскочило животное, – рассказал мужчина.

По факту ДТП начато разбирательство.