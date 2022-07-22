Corendon Airlines и Southwind откроют новые авиарейсы из Уфы в Анталью

Авиакомпании Corendon Airlines и Southwind откроют новые полетные программы из Уфы в турецкий город Анталью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании Corendon Airlines и Southwind откроют новые полетные программы из Уфы в турецкий город Анталью. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Corendon Airlines запустит авиарейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров обслужит самолет Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Southwind откроет полетную программу со 2 августа. Регулярность рейсов составит шесть раз в неделю. Их будет осуществлять Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

Количество рейсов из Уфы в Анталью в текущем туристическом сезоне увеличится до 22 в неделю, добавили в аэропорту.