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Общество22 июля 2022 5:18

Corendon Airlines и Southwind откроют новые авиарейсы из Уфы в Анталью

Полетные программы откроются с 26 июля и 2 августа соответственно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Авиакомпании Corendon Airlines и Southwind откроют новые полетные программы из Уфы в турецкий город Анталью

Авиакомпании Corendon Airlines и Southwind откроют новые полетные программы из Уфы в турецкий город Анталью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании Corendon Airlines и Southwind откроют новые полетные программы из Уфы в турецкий город Анталью. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Corendon Airlines запустит авиарейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров обслужит самолет Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Southwind откроет полетную программу со 2 августа. Регулярность рейсов составит шесть раз в неделю. Их будет осуществлять Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

Количество рейсов из Уфы в Анталью в текущем туристическом сезоне увеличится до 22 в неделю, добавили в аэропорту.