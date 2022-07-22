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Общество22 июля 2022 4:54

Глава Башкирии назначил своим спецпредставителем на Донбассе заслуженного строителя

Хабиров назначил своим спецпредставителем по восстановлению Донбасса Дмитрия Дудко
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим спецпредставителем по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления Донбасса 50-летнего Дмитрия Дудко. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Дмитрий Дудко является заслуженным строителем Башкирии. Он родился в Уфе. Окончил местный технологический институт сервиса. Работал в организациях строительного комплекса республики. Занимал руководящие должности в компаниях «Клариса», «Гранитмраморстрой», «ТехСтройПласт», «Старый Кремль» и «Проектстройкомплекс». Последние семь лет руководил стройфирмой «Медикал Групп». Согласно информации на сайте главы Башкирии, Дудко руководил строительством ковид-госпиталя, который находится в поселке Зубово под Уфой.