Уфимец обжаловал решение суда против замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой

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Кировский районный суд Уфы рассмотрит жалобу местного жителя на постановление мирового судьи в отношении замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Об этом инстанция сообщила 21 июля.

Мужчина подал в суд на чиновницу за то, что она вовремя не рассмотрела его обращение по вопросу льготного обеспечения лекарствами. Письмо по поводу проблемы было направлено заму министра 12 января. Кононова дала ответ только 24 февраля – спустя 44 дня (по закону госслужащий должен отреагировать в 30-дневный срок).

Иск против чиновницы рассматривал мировой судья по Кировскому району. Он прекратил производство по административному делу «в связи с малозначительностью». Истец подал жалобу на это решение. Кировский районный суд рассмотрит ее 11 августа.

Напомним, 28 апреля силовики провели обыски у Ирины Кононовой. Следственные мероприятия были связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий при закупке лекарств на десятки миллионов рублей.