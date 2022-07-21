Хабиров прокатился на коньках вместе с премьер-министром Башкирии

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров поиграл в хоккей вместе премьер-министром республики Андреем Назаровым. Руководитель региона опубликовал пост об этой на своей личной странице в социальных сетях.

– Ночная лига. Уфа. Новый сезон открыт. Всем хорошего вечера! Кстати, точно установлено – взаимопонимание и поддержка в работе рождают взаимопонимание и поддержку на льду, – написал Хабиров.

Напомним, этой весной глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором он запечатлен рядом с премьер-министром республики Андреем Назаровым за приготовлением плова.