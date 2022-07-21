В Башкирии два человека скончались на рабочем месте из-за переработок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии два человека скончались на месте работы из-за переработок. Об этом рассказала пресс-служба региональной Гострудинспекции.

В Уфе 29 марта в результате хронической ишемической болезни сердца в автобусе умерла 63-летняя контролер-кассир. Выяснилось, за 2021 год «Башавтотранс» регулярно привлекал женщину к сверхурочной работе без ее письменного согласия. За 2021 она отработала 900 часов сверх нормы (хотя допустимо 120), а за три неполных месяца 2022-го – 200 часов. Стоит отметить, что кассирша к моменту смерти работала без отдыха девять подряд.

2 мая на поле возле села Суккулово в Ермекеевского района республики от внутримозгового кровоизлияния умер 54-летний механизатор. За 2021 год мужчина отработал сверх нормы 800 часов. Также известно, что с 17 апреля он ежедневно привлекался к сверхурочке, работая по 11 часов в сутки, и ему не предоставляли положенных выходных.