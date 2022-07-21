В Башкирии банда вымогателей за 16 лет получила от своих жертв более 14 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии банда вымогателей на протяжении 16 лет вымогала деньги у бизнесменов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следователей, один обвиняемых организовал банду для вымогательства денег у предпринимателей. В свою группировку ему удалось привлечь троих человек. Жертвами злоумышленников стали владельцы пунктов общественного питания, шиномонтажных, водители такси, а также арендодатели большегрузной техники.

За покровительство преступников под угрозой насилия и повреждения имущества бизнесмены должны были платить ежемесячные взносы, которые варьировалась от двух до 60 тысяч рублей. В общей сложности посредством вымогательств банде удалось получить от 14 предпринимателей более 14 миллионов рублей.

Четыре гражданина в возрасте от 29 до 64 лет обвиняются в вымогательстве, совершенные организованной группой, в том числе в особо крупном размере. Они частично признали свою вину. Прокуратура республики утвердила обвинительные заключения, уголовные дела для рассмотрения по существу были направлены в Ишимбайский городской суд.