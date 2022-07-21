Какие продукты подорожали в Башкирии к середине июля

Больше всего подорожал репчатый лук – его стоимость увеличилась на 6,8% – до 48,5 руб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали за прошедшую неделю. Аналитики Башстата сравнили цены за 8 и 15 июля.

Больше всего подорожал репчатый лук – его стоимость увеличилась на 6,8% – до 48,5 руб. за килограмм. В цене также выросли морковь (на 3,9% – до 54,5 руб.), шоколадные конфеты (на 3,7% – до 413 руб.) и черный чай (на 3% – до 1,2 тыс. руб.).

В то же время подешевели свекла (-6,3% – до 46,5 руб.), капуста (-5,7% – до 26,5 руб.), картошка (-4,7% – до 45 руб.), огурцы (-4,5% – до 78,5 руб.), бананы (-3,5% – до 86,5 руб.) и гречка (-3,4% – до 111,5 руб.).