За январь-июнь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 70 человек

В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления алкоголем скончались 70 жителей

В Башкирии за январь-июнь 2022 года от отравления алкоголем скончались 70 жителей – на два меньше, чем за тот же прошлогодний период. За месяц число жертв спиртного увеличилось на восемь человек. Такие данные 21 июля озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в городе Уфе (17 случаев), Бакалинском и Уфимском районах (по пять) и Нефтекамске (четыре).

Всего с начала текущего года в республике было выявлено 598 случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией. Антилидерами по этому показателю стали Стерлитамак (181 случай), Уфа (161), Октябрьский (97), а также Стерлитамакский район (18) и Туймазы (16).