фото: аэропорт Уфы

На здании ангара Ту-154 в аэропорту Уфы нарисовали граффити площадью в 1 тыс. квадратных метров. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба авиагавани.

На фасаде строения городские художники изобразили военные самолеты времен Великой Отечественной войны и надпись: «Уфа – город-герой труда». Арт-объект посвятили званию «Города трудовой доблести», который башкирской столице присвоили в 2020 году. На создание граффити ушло 80 литров краски и шесть дней работы.

В аэропорту пояснили, что посмотреть на масштабный рисунок и сделать фотографию на его фоне можно со стороны привокзальной площади и перрона.