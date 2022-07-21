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Здоровье21 июля 2022 14:30

С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 291,4 тыс. случаев коронавируса

В Башкирии за сутки COVID-19 диагностировали 53 жителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прямо сейчас носителями коронавируса являются 375 жителей Башкирии: 92 человека лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 375 жителей Башкирии: 92 человека лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 53 жителям. С начала пандемии в республике выявили более 291,4 тыс. случаев инфицирования. Об этом 21 июля сообщило местное министерство здравоохранения.

Переболели COVID-19 свыше 285,2 тыс. человек, 25 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Всего скончались от инфекции 5 762 пациента.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 375 жителей Башкирии: 92 человека лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.