С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 291,4 тыс. случаев коронавируса

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 375 жителей Башкирии: 92 человека лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 53 жителям. С начала пандемии в республике выявили более 291,4 тыс. случаев инфицирования. Об этом 21 июля сообщило местное министерство здравоохранения.

Переболели COVID-19 свыше 285,2 тыс. человек, 25 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Всего скончались от инфекции 5 762 пациента.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 375 жителей Башкирии: 92 человека лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.