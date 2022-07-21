В одном из районов Башкирии введен режим ЧС

В трех сельсоветах Куюргазинского района Башкирии введен режим ЧС из-за гибели сельскохозяйственных посевов на фоне сильного ливня и крупного града Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свободинском, Шабагишском и Ленинском сельсоветах Куюргазинского района Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных посевов на фоне сильного ливня и крупного града. Соответствующее постановление 20 июля подписал глава муниципалитета Юлай Ильясов. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Крупный град – весьма опасное явление, способное как насести значительный ущерб для сельского хозяйства, так и вызвать серьезные разрушения – выбить стекла автомобилей, зданий, нанести серьезные повреждения легким строениям, – передали в экстренном ведомстве.

В МЧС пострадавшим от града жителям рекомендовали связаться со службой спасения.