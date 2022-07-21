ГИБДД объявила о новой операции среди водителей в Башкирии

ГИБДД Башкирии объявила о проведении новой профилактической операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии объявила о проведении новой профилактической операции. Она называется «Встречная полоса» и продлится до 29 июля. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Инспекторы ДПС ориентированы на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу движения, – рассказал руководитель ведомства. – В рамках операции сотрудники ГИБДД проводят беседы с водителями, говорят об опасностях и последствиях данного вида ДТП.

По словам Севастьянова, превышение скорости и нарушение правил обгона сейчас являются основными причинами автоаварии, в которых гибнут и получают травмы люди. За шесть месяцев текущего года сотрудники ГИБДД выявили более 9 тыс. таких нарушений.

Выезд на встречную полосу наказывается штрафом до 5 тыс. рублей или лишение права от 4 до 6 месяцев (при повторном нарушении – на один год).