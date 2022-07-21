Дольщики «Дома смерти» в Уфе объявили голодовку с 21 июля

В Уфе дольщики недостроя ЖСК «Дуслык-строй», прозванного в народе «Домом смерти» из-за череды несчастных случаев, с 21 июля объявили голодовку Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе дольщики одного из старейших недостроев города, прозванного в народе «Домом смерти» из-за череды несчастных случаев, с 21 июля объявили голодовку. Это уже их третья акция протеста, сообщил «Башинформ».

– Мы пытаемся обратить внимание общественности и правоохранительных органов на нашу проблему. Хотя она не только наша. Кадастровая стоимость участка под нашим домом в разные годы составляла от 175 до 250 млн рублей, а [застройщик, фонд] «Луч» получил его бесплатно и не внес в бюджет ни копейки налогов. Похищены 370 млн руб. наших инвестиций, – объясняют дольщики.

Фонд обманутых дольщиков включил печально известный дом, который должны были сдать еще в 2010 году, в программу достройки как объект высокой готовности. Чтобы возведение было завершено, застройщика необходимо признать банкротом – в этом отказывает арбитражный суд. В Минстрое республики заявили, что в курсе ситуации и будут обжаловать решение в кассации. Ведомство рассчитывает решить проблему до конца года.