В Башкирии создадут единую карту жителя

В Башкирии создают единую карту жителя республики. Она объединит в себе функционал других социальных и транспортных карт, в том числе «Алги», для школьников и детей-сирот Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии создают единую карту жителя республики. Она объединит в себе функционал других социальных и транспортных карт, в том числе «Алги», для школьников и детей-сирот. Об этом в своих соцсетях 21 июля сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Для удобства разработаем мобильное приложение. Всё будет наглядно и в одном месте, – рассказал чиновник. Оформить Карту жителя можно будет на региональном портале госуслуг, а также получить в цифровом формате с использованием телефона.

Он отметил, что через приложение единой карты можно будет оформить социальную помощь многодетным семьям и сиротам. Там также будут работать новые функции: электронный сертификат, образовательное, социальное и кампусное.

Уточняется, что карта жителя «Алга Башкортостан» будет доступна как льготникам, так и других категориям граждан.