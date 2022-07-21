В Уфе из-за утечки без воды остались семь жилых домов, детсад и детдом

В Уфе 21 июля из-за ликвидации утечки из колодца по улице Мушникова, 4 без холодной воды остались семь жилых домов, детский сад и детский дом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 21 июля из-за ликвидации утечки из колодца по улице Мушникова, 4 без холодной воды остались семь жилых домов, детский сад и детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе Уфаводоканала.

– В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 150 мм, – передали на предприятии.

Холодное водоснабжение на время ремонтных работ приостановлено по улицам:

– Мушникова, 2, 2/1, 4, 10 (жилые дома);

– Транспортная, 30/3, 30/4, 30/5 (жилые дома), 28/3 (детский сад №216), 28/4 (детский дом).