При падении подъемника в Башкирии пострадали три бурильщика, один из них скончался

фото: Гострудинспекция РБ

В башкирской деревне Султанаево Калтасинского района Башкирии при падении подъемника пострадали три бурильщика нефтесервисной компании «Ойл-Сервис». Один из них скончался на месте. Инцидент произошел вечером 19 июля. Об этом 21 июля сообщила Гострудинспекция.

– На грунтовой дороге произошло опрокидывание подъёмного агрегата, в результате которого 29-летний бурильщик КРС [капитального ремонта скважин] получил травмы, несовместимые с жизнью. Состояние здоровья ещё двоих работников – 58-летнего машиниста подъёмного агрегата и 32-летнего помощника бурильщика КРС – уточняется, – передали в ведомстве.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая.