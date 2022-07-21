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Происшествия21 июля 2022 7:08

В Уфе водитель Daewoo Nexia врезался в Skoda Octavia и пассажирский автобус

В маршрутке находились пять человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 21 июля, в Уфе произошло ДТП с двумя легковушками и пассажирским автобусом. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Авария случилась в девятом часу вечера на пересечении улиц Менделеева и Сочинской. Там водитель Daewoo Nexia врезался в Skoda Octavia и автобус с пятью пассажирами, который вышел на второй круг по маршрут №258 (ДОК-Серебрянный ручей).

В ДТП пострадал только водитель Daewoo. Он получил травму головы и был доставлен в больницу. По факту инцидента начато административное расследование.