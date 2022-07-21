В Башкирии мужчина до смерти забил инвалида и расчленил его топором

В деревне Биккужа Зианчуринского района Башкирии мужчина до смерти забил инвалида второй группы и расчленил его тело топором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Биккужа Зианчуринского района Башкирии мужчина до смерти забил инвалида второй группы и расчленил его тело топором. Об этом 21 июля сообщили региональные СК и МВД.

По версии следствия, 17 на 18 июля к 57-летнему потерпевшему домой пришли 50-летний сосед и 31-летний обвиняемый. Они распивали алкоголь. Когда второй ушел, между хозяином жилища и молодым гостем произошла ссора. Во время конфликта последний не менее десяти раз ударил пожилого мужчину фрагментов деревянной оконной рамы, а затем еще нанес удар по голове обухом топора. От полученных травм потерпевший скончался.

– Злоумышленник, осознав содеянное, решил спрятать тело. Чтобы удобнее было его переносить, он расчленил тело, отделив [топором] ноги от туловища, после чего перенес тело в кусты недалеко от дома, накрыв ветками, а части нижних конечностей оставил в алюминиевом тазу рядом с домом, накрыв ведром. После этого подозреваемый вернулся домой к соседу потерпевшего, ничего не сообщив об убийстве, и вместе они уехали в село Исянгулово, – рассказали в СК РБ.

19 июля в полицию об исчезновении погибшего заявил его брат. В ходе осмотра владений пропавшего были обнаружены следы крови и алюминиевый таз, где лежали отрубленные фрагменты ног, а в кустах – в 80 метрах от дома – тело мужчины. СК же возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи оперативно вышли на подозреваемого. Его задержали и допросили. Поначалу он отрицал причастность к убийству, а затем все-таки сознался. Известно, что мужчина полгода назад вышел из тюрьмы, где сидел за кражу.

Сейчас тело потерпевшего находится на судебно-медицинской экспертизе. С задержанным продолжают работать следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.