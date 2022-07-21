В Учалах неизвестный выбросил мешок с живыми котятами

В Учалах выбросили строительный мешок с живыми котятами.

Фотографией и описанием мерзкого поступка местные жители поделились в соцсетях. Известно, что некий безответственный гражданин выбросил нескольких котят рядом со зданием по улице Ленина. Что самое страшное, маленьких животных засунули в мешок со строительным мусором и завязали.

К счастью, мимо проходили неравнодушные горожане, которые спасли котят. Судя по всему, малыши абсолютно здоровы и могу самостоятельно питаться.

К сожалению, подобные случаи в Башкирии происходят довольно часто – причем как в крупных городах, так и в селах. Мы убедительно просим наших читателей ответственно относиться к домашним животным и стерилизовать их, если вы не планируете заниматься разведением.