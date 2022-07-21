Хабиров поблагодарил причастных к строительству хосписа в Уфе

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 июля посетил строительную площадку уфимского хосписа для взрослых и детей и поблагодарил всех, кто причастен к его созданию. Учреждение возводится за счет пожертвований жителей и благотворительной помощи местных предприятий.

– Вновь и вновь говорю спасибо всем, кто помогает нам в этом. Каждый, кто причастен к строительству, может уверенно сказать, что он сделал действительно что-то хорошее для людей, и, думаю, на небесах это зачтется… Хотя не в этом главный смысл. А в том, что, помогая другим, мы сами становимся лучше и чище… – написал Хабиров в своих соцсетях.

Хоспис расположен в южной части города. Общая площадь зданий комплекса составляет 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрены гостевые комнаты. На территории учреждения оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.

Сейчас на строительной площадке завершилось возведение зданий хосписа, смонтирована газовая котельная, а также отопление, электричество и водоснабжение. В помещениях продолжается внутренняя отделка, а на прилегающей территории проводится благоустройство. Общая стоимость объекта оценивается в 1,1 млрд рублей.