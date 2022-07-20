Исследование воды в озере Кашкадан подтвердило ее безопасность

Фото: мэрия Уфы

Уфимская мэрия накануне, 20 июля, опубликовала результаты исследований воды в озере «Кашкадан». Исследование проводили специалисты Центра эпидемиологии и гигиены республики. По предоставленной информации, в отобранных пробах никаких отклонений зарегистрировано не было.

– Вынесено экспертное заключение о том, что замечаний выявлено не было, – сообщается в опубликованной на сайте администрации информации.

Пляж возле озера в парке «Кашкадан» был внесен в список официальных 12 июля. Соответствующее распоряжение подписывал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.