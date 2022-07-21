Мэром Сибая стал Азамат Юлдашбаев

Фото: Азамат Юлдашбаев

Мэром Сибая 20 июля официально стал Азамат Юлдашбаев. Депутат горсовета утвердили его кандидатуру на заседании, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее Юлдашбаев исполнял обязанности главы городской администрации после того, как прежний руководитель мэрии Рустам Афзалов занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии. До этого он занимал пост заместителя главы по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунального хозяйству.

Азамат Юлдашбаев родился в Баймакском районе, жил и работал в Сибае. Свою карьеру начинал в качестве учителя физкультуры в средней школе № 7 Сибая.