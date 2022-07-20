Серьезную аварию с 9-летней девочкой будет расследовать Следком Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 20 июля, Следственный комитет Башкирии подал ходатайство о передаче материалов о смертельном ДТП в Благоварском районе из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование будет вести Чишминский межрайонный следственный отдел.

Следователи предварительно установили, что ДТП произошло около 16:00 на 1406 км дороги Самара – Уфа – Челябинск. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» врезался в стоящий самосвал дорожной службы. В результате происшествия мужчина скончался на месте, вместе с ним была 9-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице.

Родственники ребенка сообщили, что ее состояние оценивается как очень тяжелое. Об этом сообщили ее родственники.