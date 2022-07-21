Назван возраст большинства бомжей в Башкирии

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Назван возраст большинства зарегистрированных бомжей в Башкирии. Данные об этом «КП-Уфа» предоставило региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Согласно информации ведомства, за первые шесть месяцев текущуго года в Республиканском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства услуги были оказаны 306 бездомным гражданам. 42% из них являются людьми в возрасте от 46 до 60 лет.

– Структура возрастной группы выглядит так: от 18 до 24 лет – 4% обратившихся, от 25 до 35 лет – 9%, от 36 до 45 лет – 18%, старше 60 лет – 27%, – рассказали специалисты Минсоцзащиты Башкирии.