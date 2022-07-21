Профсоюз медиков Башкирии опасается оттока кадров из-за отмены выплат переболевшим COVID-19

15 июля правительство России отменило страховые выплаты переболевшим коронавирусом медикам и заменило доплату за работу с COVID-19 на компенсацию в размере 25% от оклада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 июля правительство России отменило страховые выплаты переболевшим коронавирусом медикам и заменило доплату за работу с COVID-19 на компенсацию в размере 25% от оклада. Башкирский профсоюз работников здравоохранения опасается, что такое решение может привести к оттоку кадров. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации 20 июля.

– Замена ковидных выплат на процент от оклада вызывает много вопросов, – отметил председатель профсоюза Рауль Халфин, – Прямо не поименованы должности сотрудников скорой помощи. Нужны методические разъяснения о том, как будут производиться выплаты: за месяц? в зависимости от количества «ковидных» больных? за нормативную смену? Не прописан источник компенсационных выплат. Оклады в регионах разные, а значит, медики будут получать разные суммы доплат за медицинскую помощь при одном и том же заболевании.

Профсоюз направил в Центральный комитет организации обращение, в котором просит установить единый средний размер компенсаций и включить должности сотрудников скорой помощи в перечень работников, которые могут получить доплаты.