Названо количество пенсионеров среди бомжей в Башкирии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно количество пенсионеров среди зарегистрированных бомжей в Башкирии. Информацию об этом «КП-Уфа» предоставили специалисты Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Согласно предоставленной статистике, за первые шесть месяцев 2022 года в Республиканском комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства услуги были оказаны 306 бездомным гражданам. Более 14% (44 человека) из них являются людьми пенсионного возраста.

Также из данных республиканского Минсоцзащиты следует, что число пенсионеров среди зарегистрированных социальным центром бомжей к 2021 году ощутимо выросло.

2021 год – 123 человека

2020 год – 79 человек

2019 год – 139 человек

2018 год – 203 человека